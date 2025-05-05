Diyarbakır’da Kavgada İki Kişi Tutuklandı

İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGA SONRASI YARALANANLAR TUTUKLANDI

Diyarbakır’da, iki grup arasında meydana gelen kavga sonucunda bacaklarından yaralanan iki şüpheli, tedavi süreçlerinin ardından gözaltına alındı ve tutuklandı. Bu olayda yer alan ve cep telefonuyla görüntülenen üç kişi ise serbest bırakıldı.

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ SAAT VE YER

Olay, dün sabah saat 04.00 sıralarında Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki Yenişehir Mahallesi Ali Emiri 5’inci Sokak’ta bulunan bir alkollü eğlence mekanının önünde yaşandı. İki grup arasında başlayan tartışma, silahlı çatışmaya dönüşerek, Ö.Y. ve F.T. tabancalardan çıkan kurşunlarla bacaklarından yaralandı. Alarma geçen sağlık ve polis ekipleri, kısa sürede olay yerine yönlendirildi ve yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Çevrede bulunanlar, kavga anını cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntüler, tarafların birbirlerine bağırdığı ve silahlarla ateş açtığı anları içeriyordu; ardından polis ekiplerinin olay yerine ulaştığı görüldü.

YAKALANAN ŞÜPHELİLER VE ELE GEÇİRİLEN TABANCALAR

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralıların tedavi süreçlerinin ardından başlattıkları çalışmalarda Ö.Y. ve F.T.’yi gözaltına aldı. Devam eden operasyonlar sırasında, üç şüpheli de adreslerinde yakalandı. Yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı belirlenen üç tabanca ele geçirildi. Üç şüphelinin işlemlerinin ardından serbest bırakılmasının ardından, Ö.Y. ve F.T., mahkemeye sevk edilerek tutuklanarak cezaevine gönderildi.