Diyarbakır’da Kavurucu Sıcaklık Etkili

DİYARBAKIR’DA YAZ SICAKLARI ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Yaz mevsiminin etkisi Diyarbakır’da kendini gösteriyor. Hava sıcaklığı 39 dereceyi bulurken, hissedilen sıcaklık 45 dereceye kadar çıkıyor. Otomobil termometreleri ise 43 derecelik değerler gösteriyor. Kavurucu sıcaklık nedeniyle birçok vatandaş serinlemek için gölgelik alanlara yöneliyor. Kent merkezindeki tarihi surların dibinde oturan bazı insanlar, camilerin serin ortamında dinlenmeyi tercih ediyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamaya dikkat ediliyor. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da artacağı konusunda uyarılarda bulundu.

CAMİLER İÇİNDE SERİN BİR ORTAM SUNULUYOR

Ulu Cami İmamı ve cami rehberi olarak görev yapan Vedat Orak, camideki tüm klimaların çalıştığını belirtiyor ve ortamın serin olduğunu ifade ediyor. Orak, “Vatandaşlar rutin olarak geliyorlar. Alıştıkları için, sabit cemaat olduklarından dolayı bir de evleri uzakta olan cemaatlerimiz var. Her sabah gelip ibadetlerini gerçekleştirip camide dinleniyorlar” diyor. Camide uzanmanın uygun olmadığını vurgulayan Orak, insanların camilere gelerek dinlenip ibadetlerini yapmalarının önemli olduğunu belirtiyor. “Mevlana’nın dediği gibi ‘Ne olursan ol, yine de gel’ camilerimiz açık elhamdülillah” ifadelerini kullanıyor.

VATANDAŞLARDAN SICAKLIK ŞİKAYETLERİ

Cami cemaatlerinden Mehmet Dedeoğlu, havanın 40 dereceyi geçtiğini ifade ediyor ve “Öğle namazı için Ulu Camiye geldim, şimdi burada dinleniyorum, ikindi namazına kadar namazımı kılıp evime gideceğim” diyor. Bir diğer vatandaş Osman Çelik ise havanın çok sıcak olduğunu belirtiyor. Çelik, “Sıcaktan dayanamıyorum. Soğuk havayı seviyorum ama sıcağı hiç sevmiyorum. Kimi 40 derece diyor, kimi 39 derece diyor ama çok sıcaktır” şeklinde konuşuyor.