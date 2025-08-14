Diyarbakır’da Kayıp Yaşlı Adam Bulundu

DİYARBAKIR’DA KAYBOLAN YAŞLI ADAM BULUNDU

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde kaybolan bir yaşlı adam, jandarma ekiplerinin iki gündür devam eden titiz çalışmaları sonucunda bulundu. 80 yaşındaki Cemil Aydın, tarlaya gitmek amacıyla evinden çıktıktan sonra kayboldu. Oğlu, durumun farkına vararak kayıp ihbarında bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İhbarın ardından jandarma ekipleri derhal arama çalışmalarını başlattı. Ekiplerin gerçekleştirilen detaylı araştırmalar sonucunda, Aydın’ın kırsal Uğrak ve Bozoba mahalleri arasında bulunduğu öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.