Diyarbakır’da Kayıp Yaşlı Adam Bulundu

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde kaybolan bir yaşlı adam, jandarma ekiplerinin iki gündür devam eden titiz çalışmaları sonucunda bulundu. 80 yaşındaki Cemil Aydın, tarlaya gitmek amacıyla evinden çıktıktan sonra kayboldu. Oğlu, durumun farkına vararak kayıp ihbarında bulundu.

İhbarın ardından jandarma ekipleri derhal arama çalışmalarını başlattı. Ekiplerin gerçekleştirilen detaylı araştırmalar sonucunda, Aydın’ın kırsal Uğrak ve Bozoba mahalleri arasında bulunduğu öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Beşiktaş, St. Patrick’s ile karşılaştı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında ilk yarıda St. Patrick's karşısında 2-0 geriye düştü. Taraftarlar, takıma tepki göstererek destek çağrısı yaptı.
Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu Zanlısı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan Y.Ç., 6.802 sentetik hap ve 1,36 gram uyuşturucu ile tutuklandı.

