Diyarbakır’da Kaza, 1 Ölü, 4 Yaralı

OTOMOBİLİN DEVİLMESİ SONUCU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazası sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, dört kişi ise yaralandı. Sürücüsü henüz kimliği belirlenemeyen 21 SB 737 plakalı otomobil, kırsal Tepe Mahallesi’nde direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada yaralanan kişiler arasında M.Ç. (18), M.Ş.A. (14), Y.Y. (14), M.C. (18) ve Y.A. (15) bulunuyor.

KAZA YERİNE ACİL SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri ulaştı. Yaralılar, hızlı bir şekilde ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi’ne taşındı. Ancak, yaralılardan Y.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.