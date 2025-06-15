Diyarbakır’da Kaza, 1 Ölü, 4 Yaralı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Diyarbakır’da meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu 15 yaşındaki Yusuf Akgül hayatını kaybetti. Kazada araçta bulunan ve yaşları 17’den küçük olan 4 kişi de yaralandı. Olayın yaşandığı an, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza, akşam saatlerinde Tepe Mahallesi’nde bulunan Tepe-İsapınar yolu üzerinde Ofis mevkisinde oluştu. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 SB 737 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek taklalar attı. Otomobilde yer alan 5 kişi, kaza sonucu araçtan fırlayarak yola savruldu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde, Yusuf Akgül’ün yaşamını yitirdiği, M.Ç. (15), M.C. (16), Y.Y. (14) ve M.Ş.A. (14) isimli gençlerin ise yaralı olduğu belirlendi. Yaralı bireyler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi’ne ve Diyarbakır’daki diğer hastanelere sevk edildi. Yusuf Akgül’ün cenazesinin ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.