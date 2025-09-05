Haberler

Diyarbakır’da Kaza, 1 Yaralı Var

Trafik Kazası Sonucu Bir Kişi Yaralandı

Diyarbakır’da meydana gelen bir trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi’nde 16 AEP 547 ve 21 AEF 265 plakalı otomobiller çarpıştı. Çarpışmanın sonucu olarak 16 AEP 547 plakalı araç devrildi ve bu aracın sürücüsü Abdülhamit Metin T. (35) yaralandı.

Olay Yerine Müdahale Edildi

Kaza ihbarının yapılmasının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili detaylı inceleme süreci başlatıldı.

Diyarbakır’da 5 Araç Çarpıştı, Hasar

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölü ya da yaralı bulunmadı. Araçlarda meydana gelen maddi hasar için polis inceleme başlattı.

