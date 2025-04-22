Diyarbakır’da Kaza: 2 Yaralı Var

DİYARBAKIR’DA KAZA ANINDA YARALANANLAR VAR

Diyarbakır’da bir otomobilin hafif ticari araca çarptığı ve sonrasında takla attığı kaza sonucunda 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 520’nci Sokak’ta gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI

Kimliği ve plakası henüz bilinmeyen bir otomobil, A.A. yönetimindeki 34 HHM 713 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla atıp ters döndü. Olay sonucu her iki sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Alınan bilgilere göre yaralıların sağlık durumu iyi durumda. Kazanın güvenlik kameralarındaki görüntüleri incelenerek, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.