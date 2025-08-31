Diyarbakır’da Kaza, Bir kişi Öldü

DİYARBAKIR’DA KAZA SEBEBİYLE BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Diyarbakır’da, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı ancak daha sonra hayatını kaybetti. Olay, Diyarbakır Siverek kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü kontrolü kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak önce bariyerlere çarptı, ardından da bir direğe çarparak durabildi.

KAZA YERİNE ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza hakkında bilgi verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Araçta sıkışan iki kişi, ekipler ve vatandaşların yardımı ile kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KAZADA AĞIR YARALANAN VEDAT AKYÜZ HAYATINI KAYBETTİ

Gerçekleşen kazada ağır yaralanan Vedat Akyüz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin başlatılan inceleme ise devam ediyor.