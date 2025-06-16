Diyarbakır’da Kaza Gerçekleşti

DİYARBAKIR’DA KAZA ANLARI

Diyarbakır’da, otomobilin motosikletle çarpıştığı bir kaza meydana geldi. Olay, motosikletin kamerasıyla kaydedildi. Kaza, 14 Haziran akşamında Sur ilçesi Melikahmet Caddesi’nde yaşandı. Zeynep A.K. (24) yönetimindeki motosiklet, U dönüşü yapmak isteyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Zeynep A.K. otomobilin kaputunun üzerine düştü. Hemen ardından, kaskını yere atarak otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

KENDİSİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Zeynep A.K. kazadan sonra yaptığı açıklamada; “Diyarbakırlıyım. Yaklaşık iki yıldır motosiklet kullanıyorum. Batman’da yaşıyorum. Memleketime gezmeye gelmiştim. Tarihi Sur ilçesinde kaza geçirdim. Abi dönüş yapmak isterken beni fark etmedi. Durmaya çalıştım ama duramadım. Kaputun üstüne düştüm. Kendime gelmeye çalıştım. O anki sinirle abiye bağırdım. Kendisi için özür dilerim. Ben ondan o da benden şikayetçi olmadı,” ifadelerine yer verdi.