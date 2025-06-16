Diyarbakır’da Kaza, Güvenlik Kamerasında Görüldü

DİYARBAKIR’DA TRAFİK KAZASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Diyarbakır’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışı sonucu bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, Kayapınar ilçesi Yılmaz Güney Caddesi üzerinde gerçekleşti. Ara yoldan çıkan hafif ticari araç, anayolda seyir eden otomobile çarptı.

KAZADA CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADI

Olayda ölen ya da yaralanan kimse bulunmuyor ancak kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına detaylı bir şekilde yansıdı. Kazaya ilişkin incelemeler başlamış durumda.