Haberler

Diyarbakır’da Kaza, Güvenlik Kamerasında Görüldü

DİYARBAKIR’DA TRAFİK KAZASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Diyarbakır’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışı sonucu bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, Kayapınar ilçesi Yılmaz Güney Caddesi üzerinde gerçekleşti. Ara yoldan çıkan hafif ticari araç, anayolda seyir eden otomobile çarptı.

KAZADA CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADI

Olayda ölen ya da yaralanan kimse bulunmuyor ancak kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına detaylı bir şekilde yansıdı. Kazaya ilişkin incelemeler başlamış durumda.

ÖNEMLİ

Haberler

Blankety Blank’de Duygusal Anlar Yaşandı

İngiltere'de Blankety Blank yarışmasında ödül kazanan Nathanael Hill'in, bölüm yayınlanmadan önce hayatını kaybettiği açıklandı. BBC, yayın sonrası için anma mesajı yayımladı.
Haberler

Eskişehir’de Hava Trafik Denetimi Yapıldı

Eskişehir'de jandarma, hava destekli trafik denetiminde 285 araçtan 23 sürücüye kural ihlali nedeniyle 37 bin 243 lira ceza kesdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.