Diyarbakır’da Kaza, Mehmet Maşuk Hayatını Kaybetti

DİYARBAKIR’DA TRAFİK KAZASI

Diyarbakır’da kavşağa ters yönden giren sürücünün kullandığı hafif ticari aracın başka bir araçla çarpışması sonucu 20 yaşındaki Mehmet Maşuk hayatını kaybetti. Kaza, Diyarbakır-Lice yol ayrımında gerçekleşti. Hafif ticari araç, Silvan yönünden gelen bir araçla çarpıştı ve kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

KAHRAMANIMIZIN SON YOLCULUĞU

Kaza sırasında hafif ticari araçta bulunan Mehmet Maşuk yaralandı ve hemen ilk müdahale sonrası Kulp Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen Maşuk kurtarılamadı. Genç adamın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın meydana geldiği alan çevresindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor. Olayla ilgili detaylı bir inceleme süreci başladı.