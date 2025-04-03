Diyarbakır’da Kiliseler Turistlerin İlgisini Çekti

Diyarbakır’da bayram süresince tarihi kiliseler yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Kentin kültürel mirasının zenginliğiyle öne çıkan bu yapılar, binlerce ziyaretçi ağırladı. Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yer alan Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi, Surp Giragos Ermeni Kilisesi ve Mar Petyun Keldani Kilisesi, bayram boyunca yoğun bir ziyaretçi trafiğiyle karşılaştı. Özellikle farklı kültürleri tanımak isteyen turistler, bu tarihi mekanlara yoğun ilgi gösterdi.

KİLİSE ZİYARETLERİ ARTIYOR

Sur içinde bulunan 4 Ayaklı Minare’nin yanındaki Mar Petyun Keldani Kilisesi Vakıf Başkanı Yusuf Karadayı, “40 yıl babamın zangoçluk yaptığını ve ben de bunu sürdürüyorum. 1987’den beri kilisenin vakıf başkanıyım. 1915’ten beri kilisemiz açık durumda. 2015’teki olaylar nedeniyle devletimiz kilisemizi restore etti” dedi. Karadayı, bayram tatilinde 4-5 bin civarında yerli ve yabancı turisti ağırladıklarını belirtti.

TURİST HAREKETLİLİĞİ EKONOMİYİ CANLANDIRIYOR

Tur rehberleri, artan turist hareketliliğinin bölge ekonomisine katkı sağladığını ifade ediyor. Tur rehberi Salih Dağ, “Trabzon’dan her hafta Diyarbakır’a turist kafilesi getiriyoruz” şeklinde konuştu. Dağ, bayram nedeniyle yoğun ziyaretçi akışı olduğunu vurgulayarak, “Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa’ya yoğun turlar düzenleniyor. Bu bölgeyi ve burada yaşayan halkı tanıtmaya çalışıyoruz. Misafirlerimiz mutlu bir şekilde ayrılıyor” dedi.

ZİYARETÇİLERİN YORUMLARI

Vatandaşlardan Nurettin Yasak, Siirt’ten geldiklerini ve tarihi kiliseleri görmek için burada olduklarını söyledi. Yasak, “Gayet iyi korunmuş. Çok güzel. Gelip görülmesi gereken yerler” ifadelerini kullandı. Mardin Derik’ten gelen Osman Türkoğlu, Diyarbakır’da gezilecek pek çok güzel yer olduğuna dikkat çekerek tavsiyede bulundu. Kocaeli Gebze’den gelen Mehmet Çelik ise, Diyarbakır’a ilk gelişini gerçekleştirdiğini ve kiliselerin hepsini gezip çok beğendiğini ifade etti.