Diyarbakır’da Kış Hazırlığı Peynir İle

KIŞ HAZIRLIĞI VE PEYNİR MUHAFAZASI

Diyarbakır’daki vatandaşlar, kış hazırlıkları için satın aldıkları peynirleri soğuk hava depolarında saklıyor. Soğuk hava depolarında bekletilen peynirlerin, hem lezzet açısından daha iyi hale geldiği hem de ekonomik avantaj sağladığı dile getiriliyor. Bölgedeki işletmeler, yaz aylarında üretilen peynirlerin kış boyunca korunması için yoğun talep görüyor.

Tarihi Sur ilçesindeki peynirciler pazarında işletmeci olan Nezir Temer, taze peynirleri bidonlara koyup tuzladıklarını ve kışa hazırladıklarını belirtti. Temer, “16-18 derecelik su yapıyoruz, dereceye göre bırakıyoruz ve buzhaneye atıyoruz. ‘Salamura’, ‘erimiş’, ‘lavaş’ gibi çeşitlerimiz vardır. Peynir buzhaneye atıldığında daha lezzetli oluyor, insanı rahatsız etmiyor” dedi. İki ay önce 220 TL olan peynir fiyatının şu an 250-300 TL arasında değiştiğini ifade eden Temer, “Yıllık olarak süt azalıyor. Sezon sonunda süt azalıyor. Bu nedenle peynir biraz pahalı oluyor” şeklinde konuştu.

KUŞATILAN PEYNİR FİYATLARI

25 yıldır soğuk hava deposu işletmeciliği yapan Engin Dinç, yaz aylarında özellikle 3, 4 ve 5’inci aylarda gelen peynirleri sakladıklarını kaydetti. Dinç, “Kışın çıkarıyoruz çünkü yazın ucuz, kışın pahalı çıkıyor. Süt azaldıkça peynirin fiyatı yükseliyor. Peynir fiyatı 200 TL’den başlayıp, 300 TL’ye kadar çıkıyor. Kışın 400 TL’ye kadar çıkması bekleniyor” ifadelerini kullandı. Dinç, buraya gelen peynirlerin tuzunu ve suyunu kendi ayarladıklarını, içeride 10’uncu ve 11’inci aya kadar muhafaza ettiklerini aktardı. 10’uncu aydan sonra vatandaşların tek tük peynir almaya geldiğini ve bu peynirlerin kışın tüketildiğini belirten Dinç, maliyetin bidona göre değiştiğini, 200 TL’den başlayıp 500 TL’ye kadar çıkabildiğini sözlerine ekledi.