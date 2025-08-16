Diyarbakır’da Kış Yiyecekleri Hazırlanıyor

DİYARBAKIR’DA KIŞ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Diyarbakır’daki vatandaşlar, kış aylarında sağlıklı, lezzetli ve doğal sebzeler tüketebilmek için hazırlıklara başlamış durumda. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuşaktan kuşağa aktarılan bu uygulama, hem ekonomik hem de kültürel bir alışkanlık olarak sürüyor. Yaz aylarında en uygun fiyatlı döneminde biber, patlıcan, domates ve bamya gibi sebzeler alınıyor. Bu sebzeler, evlerin balkon ve damlarında kurutuluyor. Kışın sofralarda yer buluyor. Bu sayede yazın tadı kış aylarına taşınıyor ve mevsimi dışında pahalıya satılan sebzelerden tasarruf ediliyor.

KÜLTÜREL GELENEKLER VE KADIN KOOPERATİFLERİ

KEYMA Kadın Kooperatifi Mutfak Koordinatörü ve Diyetisyen Zeynep Öcal, kışlık hazırlıklar kapsamında domates ile biber kızartıp sosluk hazırladıklarını belirtti. Öcal, “Reçel hazırlıklarımız da oldu. Kış için hazırlık yapıyoruz; çünkü bu sebzeler yaz sebzeleri olduğu için kışın bulunmadığından ve maliyeti çok yüksek olduğundan yazın hazırlıyoruz. Normalde insanlar evlerinde de yapıyorlar. Kışın da bu ürünleri yemeklerimizde kullanıyoruz” diyerek kış hazırlıklarının önemine vurgu yaptı.

HAZIRLIK SÜRECİ VE YÖRESEL ÜRÜNLER

Öcal, şu anda biberin kızartıldığını, domatesin ise ayrı bir yerde kaynatıldığını ifade etti. Coğrafi işaretli Lice domatesini kullanarak her ikisinin tekrar kaynatılarak kavanozlara doldurulduğunu söyledi. Reçel hazırlığı aşamasında kadınların meyveleri kendilerinin temizleyip doğruğunu, bir gün şekerde bekletip kaynattıktan sonra vakumlu bir şekilde sakladıklarını belirtti. Kışın bu yöntemle tüketimin hem daha kolay hem de daha lezzetli olduğunu aktardı.

KÜRESEL PAZAR VE İHTİYAÇLAR

Sur ilçesinde esnaf olan Murat Aslan, patlıcan ve biber gibi sebzelerin kışın pahalı olduğu için insanların bunları yazın alıp hazırlayıp kışın tükettiklerini dile getirdi. Bu geleneğin her yıl devam ettiğini ve bölge halkının bu konuda bilinçli olduğunu vurguladı.