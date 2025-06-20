Diyarbakır’da Kız Çocuğu Öldürüldü

DİYARBAKIR’DA KÜÇÜK KIZIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ GELİŞMELER

Diyarbakır’ın Kemertaş Mahallesi’nde, bir sitenin A Blok’undaki dairede yaşayan aile, 9 yaşındaki kızları Yasemin Yıldırım’ın kaybolduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi ve vatandaşlarla birlikte kapsamlı bir arama çalışması başlatıldı. Bu çalışmaların sonucunda Yasemin’in cesedi, oturduğu sitenin B Blok’unun 2. katında yer alan yangın merdiveninde bulundu.

CENAZE İNCELEMESİ VE ŞÜPHELİLER

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, Yasemin’in bıçak darbeleri nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Yasemin’in 17 yaşındaki kuzeni M.Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde gerçekleştirilen aramada, cinayette kullanıldığı düşünülen bir bıçak, kanlı ayakkabılar ve kanlı ıslak mendil bulundu. M.Ç., emniyet işlemlerinin ardından “kasten öldürmek” suçlamasıyla tutuklandı.

Ayrıca, M.Ç.’nin 17 yaşındaki başka bir kuzeni İ.Y.T. de gözaltına alındı, ancak hakkında “konutunu terk etmeme” adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre, geçtiğimiz yıl annesini kanserden kaybeden bunalımda olan M.Ç., ilk ifadesinde “Ben öldürdüm” diyerek cinayeti itiraf etti. “Birini öldürmeye karar vermiştim ama kimi öldüreceğimi bilmiyordum” şeklinde konuşan M.Ç., Yasemin Yıldırım’ı öldürmeye karar verdiğini, bu cinayetten bir gün önce düşündüğünü ifade etti. Neden bu kararı verdiği sorusuna ise, “Denk geldi” yanıtını verdi.