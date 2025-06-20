Haberler

Diyarbakır’da Kız İstemede Kavga Yaşandı

ŞİDDETLİ TARTIŞMA YAŞANDI

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, “kız isteme” meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, olay, Şeyh Şamil Mahallesi’nde, Urfa Bulvarı çevresinde meydana geldi. Daha önceki bir tartışmanın devamı olan bu olayda, taraflar arasında aniden gerginlik artarak silahlı kavgaya dönüştü.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Silahlı kavgada yaralanan 2 kişi için olay yerine acil durum çağrısı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye hızlı bir şekilde polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralıların durumu ile ilgilenen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etmek üzere yaralıları taşımaya başladı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı. Ekipler, olayla ilgili detaylı inceleme sürdürüyor. Olayın nedenleri ve daha fazla detayların ortaya çıkması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Çiftlikte Sahte İçki Operasyonu Yapıldı

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde yapılan sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı. Ekipler, sahte içki ve yapım kitleri ele geçirerek imalatı engellemeye çalıştı.
Haberler

İnşaatta Duvar Çöktü, İşçi Yaralı

İstanbul Başakşehir'de inşaatta duvar çökmesi yaşandı; bir işçi yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye taşıdı ve polis soruşturma başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.