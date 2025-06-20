Diyarbakır’da Kız İstemede Kavga Yaşandı

ŞİDDETLİ TARTIŞMA YAŞANDI

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, “kız isteme” meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, olay, Şeyh Şamil Mahallesi’nde, Urfa Bulvarı çevresinde meydana geldi. Daha önceki bir tartışmanın devamı olan bu olayda, taraflar arasında aniden gerginlik artarak silahlı kavgaya dönüştü.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Silahlı kavgada yaralanan 2 kişi için olay yerine acil durum çağrısı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye hızlı bir şekilde polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralıların durumu ile ilgilenen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etmek üzere yaralıları taşımaya başladı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı. Ekipler, olayla ilgili detaylı inceleme sürdürüyor. Olayın nedenleri ve daha fazla detayların ortaya çıkması bekleniyor.