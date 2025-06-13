Diyarbakır’da Köpekler Vatandaşları Korkuttu

BAŞIBOŞ KÖPEKLER VATANDAŞLARI KORKUTTU

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde, başıboş köpekler yoldan geçen insanların korkmasına neden oldu. Mahabat Bulvarı’nda refüjde yer alan çok sayıda başıboş sokak köpeği, yoldan geçen vatandaşların güzergahlarını değiştirmelerine yol açtı.

KÖPEKLER TAKİP ETTİ

Bir vatandaş, dalgınlıkla köpeklerin bulunduğu yönden yürüyünce, köpekler havlamaya başlayarak peşinden koştu. Soğukkanlı kalan bu kişi, köpekleri püskürterek yoluna devam etti. O anlar, başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.