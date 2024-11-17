Diyarbakır’da KOSGEB Destekli Fuar Açıldı

GURME VE YÖRESEL LEZZETLER FUARI BAŞLADI

Diyarbakır’da 12 Kasım’da kapılarını açan gurme ve yöresel lezzetler fuarında, bal çeşitleri ve cağ kebabı ziyaretçilere sunuluyor. Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından desteklenen fuara, 59 ilden tam 170 firma katılıyor.

ARICILIK ANLATILDI

Fuarda stant açan 20 yaşındaki genç arıcı Ekrem Bozkurt, 14 yaşından bu yana babasıyla birlikte arıcılık yaptığını ifade ediyor. Arı ve ana arı üretimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Bozkurt, “Üniversiteye gitmek istemedim. Babamla birlikte bu işi devam etmek istedim. Türkiye’de lisanslı en genç arıcı ve ana arı üreticisiyim. Hakkari Cilo dağları ve Tunceli Munzur dağlarında bu iş için çalışıyoruz. Antalya, Diyarbakır, Muş ve Hakkari’ye bal üretimi için gidiyoruz. Kara kovan, petek bal, süzme bal birçok bal çeşidimiz var. Kara kovan balı üretilmesi zor bir baldır. Ortalama fiyatı bin-bin 500 lira arasında. Süzme balın ortalama kilosu 500 lira, petek balımızın fiyatı 700 liradır” diyor.

CAĞ KEBABININ YERİ

Fuar alanında Erzurum’un cağ kebabını tanıtan Naci Peker ise, “Cağ kebabı, koyun ve kuzu etinden yapıyoruz. Koyunun kol, but ve kaburga kısmıyla hazırlıyoruz. Gerdan incik kullanmıyoruz. Herkesi yöresel lezzete bekliyoruz. Yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyorum” diye ekliyor. Fuara ilgi yüksekken, etkinlik bugün sona eriyor.