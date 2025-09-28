Diyarbakır’da Kuyumcular Çarşısı’nda Durgunluk Devam Ediyor

ALIM GÜCÜ DÜŞÜYOR

Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesindeki kuyumcular çarşısında, esnaf altın fiyatlarının artış göstermesinden dolayı durgunluk yaşadığını belirtiyor. Yaklaşık 30 yıldır kuyumculuk yapan Enis Erdaş, “Altında bir yükseliş olduğundan dolayı piyasanın durgun olduğunu” ifade ediyor. Erdaş, “Satış yapamıyoruz. Genelde altın getirip satanlar oluyor. Alanlar değil de satanlar oluyor. Piyasa durgun bir şekilde devam ediyor” diye ekledi.

PAZARDAKİ DEĞİŞİM

Esnaf Mehmet Cihat Altan, altın fiyatlarının yükseldiğini ancak henüz arzu edilen seviyelere ulaşmadığını dile getirdi. Altan, “Biraz daha yükselmesini bekliyoruz. Şu anda düzeltme hareketleri yapılıyor. Bu düzeltme hareketlerinden sonra, mevcut rakamı aşıp daha üst seviyelere geleceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu. Alanların da olduğunu, ancak genelde daha çok satanların bulunduğunu kaydeden Altan, “Çünkü altın şu an yüksek olduğundan dolayı satıp farklı bir şekilde değerlendirmeyi düşünüyorlar. Örneğin araba almak, ev almak gibi planları var” dedi.

ÇARŞIDA SAKİNLİK VAR

Mehmet Cihat Altan, son 2-3 aydır kuyumcular çarşısında gözle görülür bir sakinlik olduğunu aktardı. Bu durgunluğun sebebinin, insanların alım gücünün azalması ve altında art arda gelen rekor seviyeler olduğunu vurguladı.