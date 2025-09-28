Diyarbakır’da Kuyumcular Çarşısı’nda Durgunluk Yaşanıyor

DURGU PİYASA FAALİYETLERİ

Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesindeki kuyumcular çarşısında, esnaf altın fiyatlarının artışı nedeniyle duraklama yaşandığını belirtiyor. Yaklaşık 30 yıldır kuyumculuk yapan Enis Erdaş, altındaki yükselişin piyasanın durgun kalmasına yol açtığını vurguladı. Erdaş, “Satış yapamıyoruz. Genelde altın getirip satanlar oluyor. Alanlar değil de satanlar oluyor. Piyasa durgun bir şekilde devam ediyor” şeklinde konuştu.

Farklı bir kuyumcu olan Mehmet Cihat Altan da, altın fiyatlarının yükseldiğini ama istenen seviyelere henüz ulaşmadığını ifade etti. Altan, “Biraz daha yükselmesini bekliyoruz. Şu anda düzeltme hareketleri yapılıyor. Bu düzeltme hareketlerinden sonra tekrardan şu anki rakamı aşıp daha üst seviyelere gelecek. Alan da var satan da var ama çoğunluk satanlar. Çünkü altın şu an yüksek olduğundan dolayı satıp farklı bir şekilde değerlendirmeyi düşünüyorlar. Örneğin araba almak, ev almak gibi düşünceleri var. Dolayısıyla şu anda daha çok satış yapmak için geliyorlar.” dedi.

SON DÖNEM SAKİNLİĞİ

Öte yandan, kuyumcular çarşısında son 2-3 aydır bir sakinlik olduğu gözlemleniyor. Bu durgunluğun sebebi olarak ise, alım gücünün azalması ve altında sürekli kırılan rekorlar gösteriliyor. Esnaflar, piyasa hareketliliğinin artmasını umuyor.