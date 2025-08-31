Diyarbakır’da Minibüs Devrildi: 1 Kişi Öldü

FECİ KAZA DİYARBAKIR-EĞİL YOLUNDA MEYDANA GELDİ

Akşam saatlerinde Diyarbakır-Eğil kara yolunda korkunç bir kaza gerçekleşti. İlçeye gezmek amacıyla Adıyaman’dan yola çıkan M.G. yönetimindeki 02 AFJ 279 plakalı minibüs, kontrolünü kaybederek demir bariyerlere çarptı ve devrildi.

KAZADA CAN KAYBI VE YARALILAR VAR

Kaza sonucunda bir kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralılardan üç kişinin durumunun ağır olduğu açıklandı. Kazaya ilişkin bir soruşturma başlatıldı.