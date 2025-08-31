Diyarbakır’da Minibüs Devrildi: 1 KİŞİ Öldü

FECİ KAZA DİYARBAKIR’DA MEYDANA GELDİ

Akşam saatlerinde Diyarbakır-Eğil kara yolunda korkunç bir kaza yaşandı. Adıyaman’dan gezi amacıyla gelenleri taşımakta olan M.G. idaresindeki 02 AFJ 279 plakalı minibüs, direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerlere çarptı ve devrildi.

KAZADA CAN KAYBI VE YARALILAR VAR

Kazada bir kişi yaşamını yitirdi, toplamda 16 kişi yaralanma durumuyla karşılaştı. Olayı haber alan ekipler, sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma birimlerini hızla olay yerine yönlendirdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, acil müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlatıldığı kaydedildi.