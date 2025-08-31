Diyarbakır’da Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 16 Yaralı

FECİ KAZA DİYARBAKIR-EĞİL YOLUNDA MEYDANA GELDİ

Akşam saatlerinde Diyarbakır-Eğil kara yolunda ciddi bir kaza gerçekleşti. Gezi amacıyla Adıyaman’dan gelenleri taşıyan M.G.’nin kullandığı 02 AFJ 279 plakalı minibüs, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarparak devrildi.

KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bu korkunç kazada 1 kişi yaşamını yitirdi ve 16 kişi yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılar, ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu ifade edilirken, kazayla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.