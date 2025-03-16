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Diyarbakır’da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı

DİYARBAKIR’DA KAZA: 6 YARALI

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir minibüsün otomobile çarpması sonucu 3’ü çocuk olmak üzere toplamda 6 kişi yaralanıyor. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Silvan Bulvarı’nda gerçekleşti.

ÇARPMA ANI

M.Ç. yönetimindeki 21 ABA 566 plakalı minibüs, F.B. kontrolündeki Hyundai marka 04 D 0619 plakalı otomobile arkadan çarptı. Olayın ardından, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi.

YARALILARA MÜDAHALE

Kaza sonucunda hafif yaralanan 3 çocuk ile 3 yetişkin olmak üzere toplam 6 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Meydana gelen kaza nedeniyle ilgili yolda ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

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