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Diyarbakır’da Minibüs Yangın Çıkardı

YAŞANAN YANGIN OLAYI

Diyarbakır’da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, seyir halindeyken alev aldı. Yangının meydana geldiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, Kayapınar ilçesi Kayapınar Caddesi’nde öğle saatlerinde gerçekleşti. Yine adı öğrenilemeyen sürücüsünün yönettiği 21 M 0063 plakalı minibüs, bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı.

ALEVLERİN YÜKSELMESİ VE MÜDAHALE

Alevleri gören sürücü, hemen yolcuları tahliye etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangın kısa sürede büyüyerek minibüsü sardı. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan kimse olmadı ve çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla anlar kaydedildi.

ARAŞTIRMA VE TRAFİK DÜZENLEMESİ

Minibüs tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Olay sebebiyle bir süre kapalı kalan yol, minibüsün yoldan kaldırılmasıyla birlikte yeniden trafiğe açıldı.

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