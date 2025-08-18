Diyarbakır’da Minibüs Yangını Çıktı

MINİBÜS YANGINI DİYARBAKIR’DA YAŞANDI

Diyarbakır’da bir minibüs, park halindeyken alev aldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın söndürüldü. Ancak, olay sonucunda minibüs kullanılmaz hale geldi.

OLAYIN DETAYLARI VE MÜDAHALE

Kayapınar ilçesi 75 Park etrafında meydana gelen yangının nedeni henüz belirlenemedi. Minibüs sahibi ve çevredeki vatandaşların yaptığı müdahale yetersiz kalınca, itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Neyse ki, bu yangın sonucunda ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak, minibüs kullanılamaz duruma geldi.