Diyarbakır’da Minibüs Yangını Çıktı

MINİBÜS YANGINI DİYARBAKIR’DA YAŞANDI

Diyarbakır’da bir minibüs, park halindeyken alev aldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın söndürüldü. Ancak, olay sonucunda minibüs kullanılmaz hale geldi.

OLAYIN DETAYLARI VE MÜDAHALE

Kayapınar ilçesi 75 Park etrafında meydana gelen yangının nedeni henüz belirlenemedi. Minibüs sahibi ve çevredeki vatandaşların yaptığı müdahale yetersiz kalınca, itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Neyse ki, bu yangın sonucunda ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak, minibüs kullanılamaz duruma geldi.

Tarsus Doğa Parkı’nda Hayvanlar Serinletiliyor

Tarsus Doğa Parkı'nda, hayvanların sıcak havadan etkilenmemesi için buzlu meyve kokteylleri sunuluyor ve çeşitli serinletme yöntemleri uygulanıyor.
Aydın’da İşçiler Ekmek Mücadelesi Veriyor

Aydın'da domates hasadı yapan işçiler, 45 dereceyi bulan sıcaklarda günde 6 saat çalışarak yaşam mücadelesi veriyor, para kazanmanın sevincini yaşıyor.

