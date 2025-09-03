Haberler

Diyarbakır’da Minibüs Yaya Çarptı

YAYA AĞIR YARALANDI

Diyarbakır’da yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, minibüs çarpması sonucu ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre, Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda ismi öğrenilmeyen yaya, yolun karşısına geçmeye çalışırken 21 M 0092 plakalı minibüsle çarpıştı ve ağır yaralar aldı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kastamonu Belediyesi Etkinlik Düzenledi

Kastamonu Belediyesi, Atatürk'ün şehre gelişinin yıl dönümünde etkinlik düzenledi. Sanatçı Melek Mosso eleştirilere hedef oldu; bir AK Parti yetkilisi sert sözler sarf etti.
Haber: Baba Kızı Tüfekle Vurdu

Osmaniye otobüs terminalinde bir baba, kızı N.K.'yi tüfekle vurdu. Yaralı kadın hastaneye sevk edilirken baba, çevredeki insanlar tarafından yakalandı.

