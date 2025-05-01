Diyarbakır’da Miting Düzenlendi. Emek Mücadelesi Vurgulandı. Barış Ve Dayanışma Önemli. Ekonomik Kriz Emekçileri Vuruyor. Emekçilerin Talepleri Haklıdır. Birlikte Mücadele Gerekiyor

AÇIKLAMALARLA DOLU BİR MİTİNG

Diyarbakır’da DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mitinginde önemli mesajlar verdi. Konuşmasında, “Bu kadar emek ödeyen, bu kadar bedel ödeyen Türkiye emekçileri insanca bir yaşamı da hak ediyor” diyerek emekçilerin hak ettikleri yaşam standartlarını vurguladı. Miting, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) gibi birçok sivil toplum kuruluşunun iş birliğiyle İstasyon Meydanı’nda gerçekleştirildi. Etkinlik, yaşamını yitirenler anısına yapılan saygı duruşuyla başladı ve çeşitli konserlerle sürdü.

EMEKÇİLERİN MÜCADELESİ VURGULANDI

Bakırhan, emek mücadelesinin önemini vurguladı ve barış ile emek mücadelesini bir arada yürütme kararlılığını ifade etti. “Bizler azizler gibi emek mücadelesiyle barış mücadelesini birlikte onurluca veren ve bugün aramızda olmayan yaşamını yitiren bütün emekçi kardeşler yoldaşlarımızı saygı ve minnetle anıyor” şeklinde konuştu. Türkiye’deki emekçilerin gösterdiği dayanışmayı öne çıkaran Bakırhan, “Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir dayanışma ortaya koydunuz” dedi.

EKONOMİK SORUNLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Bakırhan, emekçilerin talep ettiği insanca yaşam koşullarının bir lütuf olmadığını, aksine bir zorunluluk olduğunun altını çizdi. Ekonomik krizin etkilerinden bahseden Bakırhan, “Ekonomik krizin en büyük faturasını emekçiler, emekliler, çalışanlar ödüyor” diyerek, kaynakların savaş politikalarına aktarılması konusuna dikkat çekti. Emek ve barış mücadelesinin ayrılmaz bir bütün olduğunu ifade eden Bakırhan, “Barış, emek olmadan olmaz, emek olmadan, emekçi olmadan da barış olmaz” şeklinde konuştu.

SAVUNULAN DEĞERLER

Bakırhan, Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’taki “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”na da değinerek, bu çağrının emekçilerin haklarını savunmayı ve ekonomik adaleti sağlama amacını taşıdığını belirtti. Çağrının sadece bir grup için değil, tüm emekçiler için anlamlı olduğuna dikkat çeken Bakırhan, “Bu çağrıyı sahiplenmek en çok siz emekçi kardeşlerimizin görevidir” dedi. Emek mücadelesinin siyasi bir birliktelik oluşturma fırsatı sunduğunu ifade etti.

BİR ARADA MÜCADELE ÇAĞRISI

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Bakırhan, “Kurtuluş bir aradaysa birlikte bir arada mücadele etmekten başka bir şansımız yok” diye belirtti. Örgütlü bir halk ve emekçi sınıfının en güçlü araç olduğunu söyleyen Bakırhan, “Var mısınız? Güzel günler için ortak, daha büyük bir mücadele vermeye” diyerek katılımcıları mücadeleye davet etti. Miting, Bakırhan’ın konuşmasının ardından konser etkinliğiyle devam etti.