Diyarbakır’da Modifiye Araç Festivali Yapıldı

MODİFİYE ARAÇ TUTKUNLARI DİYARBAKIR’DA BULUŞTU

Diyarbakır’da gerçekleştirilen “Tuning Fest Diyarbakır 2025” etkinliğinde, farklı şehirlerden gelen modifiye araç severler bir araya geldi. Merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Park’ta düzenlenen festival, Diyarbakır’ın yanı sıra birçok bölgeden gelen katılımcılara ev sahipliği yaptı. Farklı marka ve modellere sahip olan araçlar, dikkat çekici aksesuar ve ses sistemleri ile sergilendi. Etkinliğe katılan vatandaşlar, beğendikleri araçlarla fotoğraf çektirme fırsatı buldu.

FESTİVAL ORGANİZATÖRÜNDEN AÇIKLAMALAR

Festivalin organize edilmesinde emeği geçen Mehmet Beşir Yalçın, düzenledikleri etkinliğin Diyarbakır’da bir ilk olduğunu vurguladı. Yalçın, “Burada 150 araç ve 10 motosiklet var. Birbirinden güzel araçlar mevcut ve bunlar katılımcıların kendileri tarafından yapıldı.” şeklinde konuştu. Ayrıca, 17 ilden araç sahiplerinin festivale katılım gösterdiğini belirten Yalçın, ziyaretçi ve katılımcılar açısından yoğunluk yaşandığını dile getirdi. Yalçın, festivalin gelecek yıllarda daha kapsamlı hale geleceğinin sinyallerini verdi.

YARIŞÇILARDAN ÇARPICI YORUMLAR

İstanbul’dan festivale katılan Harun Karabulut, 3 yıldır profesyonel yarışlara iştirak ettiğini ve güvenlikli pistlerde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Karabulut, “Diyarbakır’da ilk defa festival düzenlendiği için arabamı da getirdim. İlgi çok büyük. Drift yapanların sokaklardan uzak durmalarını, bu nedenle yarış pistlerini tercih etmelerini öneriyorum.” dedi. Modifiye araç sahibi Uğur Aykut ise katılıma dair yoğunluğu değerlendirerek, ilerleyen yıllarda modifiye araç festivalinin tekrar düzenlenmesinin büyük ilgi göreceğine inandığını ifade etti.