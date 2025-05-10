Diyarbakır’da Motosiklet Otomobile Çarptı

Diyarbakır’da motosikletli kaza sonucu yaralanmalar yaşandı.

KAZANIN YERİ VE ZAMANI

Elazığ yolu üzerindeki General Galip Deniz Kışlası ışıklarında meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü otomobile arkadan çarptı. Kırmızı ışıkta duran 34 ZU 5896 plakalı Nissan Micra marka araca, 21 AFP 838 plakalı BMW motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

MÜDAHALE VE YARDIM

Yerde uzun bir süre yatan motosiklet sürücüsüne 112 acil ekipleri tarafından hızlı bir şekilde ilk müdahale yapıldı. Ağır yaralı sürücü, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise küçük sıyrıklarla ayakta tedavi gördü.

OLAY YERİ GÜVENLİĞİ

Polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar, motosikletin olay yerinden kaldırılmasına yardım ederek, yolun trafiğe açılmasını sağladı. Kazanın ardından ilgili olay hakkında inceleme başlatıldı.