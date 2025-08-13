Diyarbakır’da Muhammed Bulundu, Olay Soruşturuluyor

DURUMUN OLDUĞU YERDE OLAY GERÇEKLEŞTİ

Diyarbakır’da serinlemek amacıyla girdiği sulama kanalında kaybolan 16 yaşındaki Muhammed Gültekin’in cansız bedeni bulunuyor. Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi’nde bulunan Kırsal Dokuzçeltik Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre, Muhammed Gültekin, Devlet Su İşleri’ne ait olan sulama kanalına girerek serinlemeyi tercih ediyor. Ancak bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredeki insanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriyor. İhbarın ardından, olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve polis ekipleri derhal yönlendiriliyor. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmaları sonucunda, Muhammed’in cansız bedeni bulunuyor ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na götürülüyor. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.