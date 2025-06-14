Diyarbakır’da Narin Güran cinayetinde ceza verildi

DAVADA VERİLEN HAPİS CEZALARI

Diyarbakır’da Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocuk hakkında yürütülen davada, 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına dair gerekçeli karar hazırlandı. Bu karar, asılsız ihbarlar, yangın çıkarma girişimleri ve kayıtların silinmesi gibi detayları kapsamaktadır. Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 30 Mayıs tarihindeki karar duruşmasında, sanıkların ifadeleri ve tanıkların beyanlarına yer verildi.

HEDİYE GÜRAN’IN İFADELERİ

Kararda, sanık Hediye Güran’ın tutarsız ifadeler verdiği belirtildi. Olayın yaşandığı saatlerde Narin’in ağabeyi Enes Güran’ı korumak amacıyla uyuduğunu söylemesi çelişkili bulundu. Hediye Güran’ın beyanlarının, Narin Güran’ın öldürülmesi olayını gizlemek için oluşturulduğu ifade edildi. “Maktul Narin’in öldürülmesi eyleminin evde tamamlandığı, bu nedenle Hediye Güran’ın olayları gizlemek ve öldürme eylemini gerçekleştirenlerin araştırılmasını engellemeye çalışmak amacıyla bu şekilde beyanda bulunduğu sabittir” denildi.

ŞEYMA KAYA VE DİĞER SANIKLARIN BEYANLARI

Diğer sanıklar arasında yer alan Şeyma Kaya’nın da çelişkili ifadelerle olayın araştırılmasını engellediği belirtildi. Ayrıca sanıklar Birsen ve Maşallah Güran ile suça sürüklenen çocuk M.G.’nin verdikleri beyanların ailenin organize şekilde hareket ettiğini gösterdiği ifade edildi. “Sanık Mehmet Selim Atasoy çelişkili ve hayatın olağan akışına aykırı beyanlarıyla olayın araştırılmasını engellemeye çalışmıştır” denildi.

YANGIN ÇIKARMA GİRİŞİMLERİ

Yangın çıkarma girişiminde bulunan sanıklar Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran, bu durumun olayın araştırılmasını engellemeye yönelik çaresizce bir çaba olduğunu belirtti. İbrahim Halil’in de jandarma personelinin dikkatini başka noktalar çekmeye çalıştığı aktarıldı. Suça sürüklenen çocuk İ.K.’nın da çelişkili savunmalar yaparak cinayeti gerçekleştirenlerin yakalanmasını engellediği kaydedildi.

EYLEMLERİN CİDDİYETİ

Kararda, sanıkların zimmetlerine atılı olan ‘suçluyu kayırma’ suçunu işlediği tespit edildi. Kişilerin, verdikleri beyanlarla araştırmaların seyrini değiştirdiği, asılsız ihbarlarla ilgili olarak kolluk kuvvetlerinin dikkatini başka yönlere çektiği ve olayın gerçek fail ya da faillerinin yakalanmasını engellemeye çalıştığı kaydedildi.

ÖDÜL VAHİM HÜKÜMLER

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın sonucunu açıkladı; anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Mahkeme, sanıklara yönelik verdiği hapis cezalarını ve tutukluluk kararlarını, sanıkların eylemleri ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurarak belirledi.

Narin Güran cinayeti davasında toplam 15 kişi hakkında yürütülen soruşturma, asılsız beyanlarla olayın üzerine gitmeyi engelleyen unsurlarla sonuçlandı. Hukuka uygun bulanan kararların devam edeceği belirtilmiştir.