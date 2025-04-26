Diyarbakır’da Narin Güran Davası Devam Ediyor

DAVA DEVAM EDİYOR

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile ilgili olarak haklarında dava açılan, 6’sı tutuklu 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocuğun yargılanma süreci sürdü. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 2 Mayıs’a erteledi. Tutuklu sanıklar arasında bulunan Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, ayrıca Salim Güran’ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya da yer alıyor. Tutuksuz şekilde yargılanan sanıklar ise Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran. Suça sürüklenen çocuklar ise R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) olarak biliniyor.

TUTUKLULUK SÜRECİ

“Suçluyu kayırma” suçlamasıyla 6 aydan 5’er yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan dava, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nden cezaevi nakil araçlarıyla, geniş güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesi’ne getirildi. Kapalı yapılan davanın ikinci duruşmasında, 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocuk ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada, 7 tanık dinlendi. Savcı, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamı ile esas hakkındaki mütalaasını sunması için süre talebinde bulundu. Sanık avukatları, savunmalarında müvekkillerinin yine tahliye edilmesini ve beraat etmelerini istedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan Narin Güran’ın 8 Eylül 2024’te cansız bedeninin Eğertutmaz Deresi’nde bulunması üzerine başlatılmıştı. Başsavcılık, 12 kişi hakkında “suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5’er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlamıştı. Çocuklara yönelik olarak ise 2. Çocuk Mahkemesi’nde kabul edilen iddianameyle aynı suçtan yargı süreci başlatılmıştı.

Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi, dosyanın Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dava ile birleştirilmesi yönündeki talebi kabul etti. Ayrıca, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında da yürütülen soruşturma sonuçlandı. Bu sanıklar hakkında “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 23 Ekim 2024’te kabul edildi. İlk duruşma 7 Kasım 2024’te başladı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların ağırlaştırılmış müebbet cezası almasına ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.