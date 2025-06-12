Diyarbakır’da Narin Güran Davası Devam Ediyor

DİYARBAKIR’DA CİNAYET DAVASI GÜNDEMDE

Diyarbakır’da meydana gelen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak anne Yüksel Güran’ın avukatı, mahkeme kararının bozulması amacıyla Yargıtay’a başvurdu. Diyarbakır’daki bu cinayet davasında, Yüksel Güran’a ilk derece mahkemesi tarafından “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. İstinaf başvurusunun reddedilmesi sonucunda, karanın bozulması talebiyle Yargıtay’a başvurulması söz konusu oldu.

Yüksel Güran’ın avukatı Yılmaz Demiroğlu tarafından hazırlanan temyiz dilekçesinde, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin, 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 28 Aralık 2024’te vereceği karar duruşmasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine dair kararın incelenerek hukuka uygun bulunduğu ifade edildi.

KARARIN BOZULMASI TALEBİ

Temyiz dilekçesinde, “Müvekkilim hakkındaki mahkumiyet kararı ve istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin hükmün usul ve yasaya aykırı olması nedeniyle bozulmasına karar verilmesini arz ve talep ediyorum.” ifadesi kullanıldı. Ayrıca, “Kararın hukuka, usul ve yasaya aykırı olması nedeniyle temyiz incelemesinin duruşmalı yapılmasını, temyiz başvurumuzun kabulü ile hükmün bozulmasını, dosyadaki mevcut delil durumu, olayın oluş şekli, sanık anne yönünden kuvvetli suç şüphesini gösteren delil bulunmadığı gözetilerek müvekkilimin tahliyesine karar verilmesini talep ediyorum.” denildi.

İSTİNAF BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin 4 sanık için verdiği hapis cezalarını oy çokluğuyla hukuka uygun buldu. Daire, istinaf başvurularını ayrı ayrı reddederek sanıkların tutukluluk hallerinin devamına da karar vermişti.