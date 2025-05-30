Diyarbakır’da Narin Güran davası sürüyor

DAVA SÜRECİ SÜRÜYOR

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili olarak haklarında dava açılan 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocuk, dördüncü kez mahkeme önüne geldi. Merkez Bağlar ilçesindeki cinayetle ilgili “suçluyu kayırma” suçlamasıyla, tutuklu olan sanıklar Maşallah, Fuat ve Birsen Güran ile birlikte, Salim Güran’ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya’nın yanı sıra tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Hediye Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile 16 yaşındaki R.A., M.G. ve 17 yaşındaki İ.K. da duruşmaya katıldı.

MÜTALAA OKUNDU

Dördüncü duruşma, savcının mütalaasını okumasıyla başladı. Cumhuriyet savcısının sunduğu mütalaada, sanıkların 6 aydan 5 yıla kadar ayrı ayrı belirtilen cezalarla yargılanmaları talep edilmişti. Dava süreci, tüm halkın dikkatini çekerken, mahkeme, duruşmanın bir sonraki aşamasında alınacak kararları belirleyecek.