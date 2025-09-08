Diyarbakır’da Narin Güran’ı Kaybettik

ÇOCUĞUN KAYBINA YIL DOLDU

Diyarbakır’da 21 Ağustos 2024’te kaybolan ve 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşan 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesinin üzerinden tam bir yıl geçti. Cenazesinin bulunduğu tarih, okulların açıldığı günle çakıştı. Baba Arif Güran, şu an kızı Narin’i okula götürmesi gerektiğini belirtirken, mezarı başında oturduğunu ifade etti.

NARİN’İN KAYBIDAN SONRASI AİLESİNİN ÇILESİ

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi’nde yaşayan Narin Güran, 21 Ağustos 2024’te kaybolduktan sonra yapılan arama çalışmaları sonucu, 19 gün sonra 8 Eylül’de cansız bedeni bulundu. Narin’in cansız bedeninin bulunması ve okulların açılması aynı güne denk geldi. Kızının mezarının başında gazetecilere açıklamalar yapan Arif Güran, okulun önünden geçerken hüzünle dolduğunu dile getirdi.

Baba Güran, “Okullar açılmadan 1-3 gün önce Narin, ‘babacım beni çarşıya götür defterlerimi, kitaplarımı, çantamı al’ demişti. Şu an Narin’i okula götürmem gerekirken mezarı başında oturuyorum. Bize bu acıyı yaşatan, bizi bu duruma koyan, Rabbim misliyle başına getirsin. 8 yaşındaki kızımdan ne istediniz? Burada sadece Narin ölmedi, bütün aile ölüdür. Bugün, kızımı gördükleri gündür. Topyekun ailece gözaltına alındık. Bugün, gördükleri gündür, bugün hepimizin öldüğü gündür” dedi.

SORUŞTURMA SÜRECİ VE ŞÜPHELİLER

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, gözaltına alınan 10 şüpheliden Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bu gelişmeler, toplumda büyük bir yankı buldu ve olayın yansımaları hala güncelliğini koruyor.