Diyarbakır’da Narin Güran’ın Babası Vardı

DİYARBAKIR’DA TRAJİK BİR OLAY

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi’nde 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024 tarihinde kayboldu. Ailesi, Narin’in kaybolduğunu fark eder etmez güvenlik güçlerine başvurdu. Yapılan kapsamlı aramalara rağmen küçük kızın yeri tespit edilemedi. Narin’in cesedi, 19 gün süren araştırmaların ardından 8 Eylül 2024’te, köy yakınındaki Eğertutmaz Deresi’nde bir çuval içinde bulundu.

DAVA SÜRECİ VE CEZALAR

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, bu korkunç olayla ilgili olarak Narin’in anne ve kardeşine, yani Yüksel ve Enes Güran ile amcası Salim Güran’a “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca, Nevzat Bahtiyar’a “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası uygulanmasına ve tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Narin Güran’ın 21 Ağustos’ta meydana gelen 1. ölüm yıl dönümü dolayısıyla mezarı ziyaretçi akınına uğradı. Ancak bir gün sonrasında mezar yalnız kaldı. Bu duruma, mezarda sadece Narin’in babasının olması dikkat çekti.