Diyarbakır’da Narin Güran’ın Cinayeti Davası Devam Ediyor

YARGILAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili olarak haklarında dava açılan 12 sanıktan 6’sı tutuklu, 3 suça sürüklenen çocukla birlikte yargı süreci devam ediyor. Tutuklu sanıklar arasında Birsen, Fuat ve Maşallah Güran ile Salim Güran’ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya bulunuyor. Tutuksuz sanıklar ise Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran. Suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) de yargılanıyor. Bu davada “suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5’er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

TUTUKLULAR ADLİYEYE GETİRİLİYOR

Tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nden geniş güvenlik önlemleri altında cezaevi nakil araçlarıyla Diyarbakır Adliyesi’ne getirildi. Kapalı şekilde gerçekleşen davanın dördüncü duruşmasında 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocuk ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nin (UCİM) avukatları da yer alıyor. Duruşma, Cumhuriyet savcısının esas hakkında hazırladığı mütalaayı okumasıyla start aldı. Olay, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan Narin Güran’ın 8 Eylül 2024’te Eğertutmaz Deresi’nde cesedinin bulunması sonucu başlatılmıştı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin’in ailesinden anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlayarak, 4 kişi hakkında “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 23 Ekim 2024’te kabul edildi. Sanıkların yargılaması 7 Kasım 2024’te başladı. Mahkeme heyeti, 28 Aralık 2024’teki duruşmada, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermenin yanı sıra, Narin’in cesedini Eğertutmaz Deresi’ne saklayan Nevzat Bahtiyar’ı ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Narin Güran cinayeti davasında ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hapis cezalarını hukuka uygun buldu.