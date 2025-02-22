Diyarbakır’da Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Sırtlan

DİCLE İLÇESİNDE NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA OLAN ÇİZGİLİ SIRTLAN GÖRÜNTÜLENDİ

Dicle ilçesine bağlı kırsal Gölbaşı Mahallesi’nde, seyahat eden bir kişi aracında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan çizgili sırtlanı gördü. O anları cep telefonuyla görüntüleyen kişi, sırtlanın kamerayı fark etmesiyle birlikte koşmaya başladığını gözlemledi.

Görüntülerde, sırtlanın bir süre sonra tepeye doğru tırmanarak gözden kaybolduğu kaydedildi. Bu anlar, doğanın eşsiz güzelliklerini ve yaban hayatının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.