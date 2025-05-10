Diyarbakır’da Nisan’da Narkotik Operasyonları Yapıldı

NARKOTİK OPERASYONLARIYLA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Diyarbakır’da Nisan ayında gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında önemli miktarda uyuşturucu madde yakalandı. Bu operasyonlar kapsamında 489 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 70’i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik etkin çalışmalar yürüttü.

ELDE EDİLEN UYUŞTURUCU MADDENİN MİKTARLARI

Yapılan çalışmalarda 54 kilo 439 gram skank, 6 kilo 212 gram esrar ve türevleri, 1 kilo 588 gram metamfetamin, 4 bin 75 adet sentetik ecza, 101 gram kokain, 26 adet ecstasy, 14 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) ve 225 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 70’i “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlamasıyla adli mercilere sevk edildi ve tutuklandılar.