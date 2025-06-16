Diyarbakır’da Nostalji ve Teknoloji Stüdyosu

TEKNOLOJİ VE NOSTALJİYİ BİR ARADA YAŞATAN STÜDYO

Yarım asrı aşkın bir süredir Diyarbakır’ın Sur ilçesinde faaliyetini sürdüren 20 metrekarelik stüdyo, nostaljiyi ve teknoloji tutkusunu bir arada yaşatmaya devam ediyor. Tarihi Sur ilçesindeki bu özel mekânın kurucusu olan Muhittin Akbey, çocukluk yıllarından itibaren ses kayıt sektörüne duyduğu tutkuyu mesleğine dönüştürdü. Akbey, mesleğine olan aşkını vurgulayıp, yıllardır aynı heyecanla çalışmayı sürdürdüğünü belirtiyor.

GENÇLERDEN ARTIYOR NOSTALJİYE İLGİ

Günümüzde gençlerin stüdyoya olan ilgisinin arttığını ifade eden Akbey, özellikle 80’li ve 90’lı yılları yaşayamadıkları için nostaljiye duyulan ilginin yükseldiğini aktarıyor. “Kimi zaman eski şarkıları arıyorlar, bazen de burada kendi izlerini buluyorlar. Bu da onları mutlu ediyor” diyor.

KASET KOLEKSİYONUNUN DEĞERİ

Kendi sahip olduğu kaset döneminin en büyük arşivine sahip olan Akbey, “Yaklaşık 100 yıllık birikimim var. Türkiye’de üretilmiş neredeyse tüm kasetler elimde mevcut. Ticari bir amaçla değil, tamamen keyif ve kültürel miras duygusuyla bu koleksiyonu sürdürüyorum” ifadelerini kullanıyor. Müzik tarihinin bu önemli parçalarının günümüzde daha çok hatıra olarak değerlendirildiğine dikkat çeken Akbey, “Bazıları artık kasetleri hediyelik eşya gibi alıyor. Tıpkı bir tabak ya da çanak gibi, hatıra olsun diye saklıyorlar” şeklinde düşünüyor.

GEÇMİŞ VE GELECEĞİ BİR ARADA SUNAN MEKAN

Teknolojinin hızla değiştiği bu dönemde, hem analog hem de dijital dünyayı bir arada sunan stüdyo, geçmiş ile geleceği birleştiren özel bir mekan olarak varlığını sürdürüyor.