Diyarbakır’da Öğrencilerden Filistin’e Destek

ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI DESTEK

Diyarbakır’da, Dicle Şükrü Ayna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, biriktirdikleri paraları Filistin’e göndermek üzere Dicle İlçe Müftülüğüne teslim etti. İyilik Haftası etkinlikleri kapsamındaki bu ziyaret, 9. sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirildi ve gençler, ilçe müftülüğünde ağırlandı.

MÜFTÜ’DEN ANLAMLI AÇIKLAMALAR

Gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, Filistin’de zulüm gören Müslümanlara destek olmak amacıyla, kumbaralarında topladıkları paraları İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Dicle Şubesine teslim etti. İlçe Müftüsü Hüsamettin Ünver, gençlerin örnek alması gereken birer model olduğunu belirterek “Rabbimizin ifadesiyle, ‘Onlar iman etmiş bir avuç gençlerdi.’ Burada Kehf Suresinde zalim bir kraldan mağaraya sığınan gençleri örnek verir. Dün olduğu gibi, bugün, yarın ve kıyamete kadar gençler; biz nesilden nesle bu kutlu bayrağı taşıyacağız. İmanımızın ve insanlığımızın gereği olarak, dünyada zulme uğrayan kardeşlerimizin sığınacağı birer mağara vazifesi görerek mazlumun umudu, zalimin karşısında dik durmaya kararlılığımızla maddi manevi dualarımızla iyiliğin yeryüzüne hakim olana dek yolumuza devam edeceğiz. Rabbimiz rızasına talip olmayı ve istikametinde daim olmayı nasip eylesin” şeklinde konuştu.