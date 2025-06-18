Diyarbakır’da Öğrenciye Hakaret İddiası

ÖĞRENCİYE KÖTÜ MUAMELE İDDİASI

Diyarbakır’daki Özel Yediiklim Okulları’nda bir ilkokul öğrencisinin öğretmeni tarafından kötü muamele ve hakarete maruz kaldığı iddiaları gündeme geldi. Olayın detayları, okulun güvenlik kamerasında kaydedildi. Alınan bilgilere göre, okul içerisindeki çocuklar tuvalette çarpıştıktan sonra, 3. sınıf öğrencisi olan bir çocuk, babası aynı zamanda öğretmeni olan Y. isimli öğretmene giderek durumu anlattı.

ÖĞRETMENİN HAREKETLERİ KAMERADA

İddiaya göre, Y. isimli öğretmen, kendi kızını da alarak 4. sınıf öğrencisinin dersine gidip, tüm sınıfın gözü önünde yanına çağırdığı öğrenciyi kolundan tutarak hakarette bulundu. Olayın anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Mağdur çocuğun ailesi, olayın ardından durumu öğrenince savcılığa başvurdu ve dava açtı. Bu süreçte öğretmenin okula devam ettiği, mağdur çocuğun ise korku nedeniyle okula gitmek istemediği aktarıldı. Öte yandan, Yediiklim Okulları Diyarbakır Kampüsü’nün kurucusu Murat Şehir, iddiaların asılsız olduğunu belirtti.