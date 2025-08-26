Diyarbakır’da Olayda 5 Şüpheli Tutuklandı

DİYARBAKIR’DAKİ OLAY VE KAVGA

Diyarbakır’da bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan ve ardından bir otomobilin yakıldığı kavga ile ilgili olarak yürütülen soruşturma devam ediyor. Merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan kargaşa sonucunda 1 kişi yaşamını yitirirken, olay sonrası bir otomobil ateşe verilmiş durumda.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

Soruşturma çerçevesinde, toplamda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetin gerçekleştirdiği işlemlerin ardından, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı. Olay, ilçenin Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi’nde 22 Ağustos tarihinde gerçekleşmişti. Silahlı kavga sırasında M.T. (24) ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede 23 Ağustos’ta hayatını kaybetmişti.