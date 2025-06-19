Diyarbakır’da Öldürülen Narin’in Fotoğrafı

DİYARBAKIR’DA KATLEDİLEN NARİN GÜRAN’IN FOTOĞRAFI ESKİŞEHİR’DE SERGİLENİYOR

Diyarbakır’da hayatını kaybeden Narin Güran’ın fotoğrafı, Eskişehir’deki bir aracın arkasında yer alarak vatandaşları duygulandırıyor. 8 yaşındaki Narin’in cesedi, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki kırsal bir alanda bulunmuştu ve bu trajik kayıp, tüm Türkiye’yi derin bir üzüntüye boğuyor. Narin’in öldürülmesiyle ilgili olarak aileden birçok kişi yargılanıp tutuklandı.

NARİN’İ UNUTMAMAK İÇİN YAPILAN GESTO

Zaman geçmesine rağmen, duyarlı bir vatandaş Eskişehir’de aracının arkasına Narin’in fotoğraflarını yapıştırarak yaşanan olayı unutturmak istemiyor. Bu şekilde, Eskişehir’de gezdiği yerlerde sürekli vatandaşların dikkatini çekiyor. Diyarbakır’dan yaklaşık bin 200 kilometre uzakta bulunan Eskişehir’de, bu fotoğrafı görenler ise duygusal anlar yaşıyor.