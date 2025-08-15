Haberler

Diyarbakır’da Orman Yangını Çıkmıştır

YANGININ ÇIKTIĞI ALANLAR

Diyarbakır’da Hani ilçesinin iki kırsal mahallesinde orman yangını patlak verdi. Gömeç ve Gürbüz Mahallelerinde henüz nedeni belirlenemeyen bu yangın, yerleşim alanlarının oldukça yakınında meydana geldi.

TEBDİRLER ALINDI

Yangının yerleşim yerlerine yakınlığı nedeniyle güvenlik önlemleri alınıyor. Olayın hemen ardından, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor ve yangının kontrol altına alınması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

ÖNEMLİ

Romulo Cardoso, Leipzig’e 20 MİLYON avroya gitti

Göztepe, Romulo'yu Leipzig'e 20 milyon avro karşılığında transfer etti. Brezilyalı forvet, Türkiye kariyerinde 46 maçta 22 golle unutulmaz bir iz bıraktı.
Çorum’da Hacer ve Oğlu Toprağa Verildi

Çorum'da atık yağ tankına düşerek hayatını kaybeden Hacer Kepçe ve oğlu Recep Kürşat için cenaze töreni düzenlendi. Olay, temizlik sırasında gerçekleşti.

