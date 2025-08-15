Diyarbakır’da Orman Yangını Çıkmıştır

YANGININ ÇIKTIĞI ALANLAR

Diyarbakır’da Hani ilçesinin iki kırsal mahallesinde orman yangını patlak verdi. Gömeç ve Gürbüz Mahallelerinde henüz nedeni belirlenemeyen bu yangın, yerleşim alanlarının oldukça yakınında meydana geldi.

TEBDİRLER ALINDI

Yangının yerleşim yerlerine yakınlığı nedeniyle güvenlik önlemleri alınıyor. Olayın hemen ardından, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor ve yangının kontrol altına alınması amacıyla çalışmalar devam ediyor.