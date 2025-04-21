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Diyarbakır’da Oto Tamir Ustası Uyardı

UYARILARIN ÖNEMİNE DİKKAT!

Diyarbakır’da oto tamir ustası, araçlardaki gösterge panelinde yer alan arıza ikaz ışıklarının sürücüler tarafından mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtiyor. Bu ışıkların dikkate alınmaması, büyük maliyetlere neden olabiliyor. Her aracın gösterge paneli, araçtaki beyin tarafından algılanan arızaları sürücüye bildiriyor. Usta, bazı ikaz ışıklarının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, bu durumun ciddiyetini aktarıyor.

HAYATİ UYARILAR!

Oto tamir ustası Erdal Şenyiğit, arıza ikaz ışığını araçlardaki acil uyarı olarak tanımlıyor. “Önemli olan 3 tane uyarı vardır. Bunların dikkate alınması lazım. En önemli uyarılardan biri akü şarj işaretidir, ikinci uyarımız yağ lambası ışığıdır, üçüncü uyarımız ise hararet ikaz ışığıdır,” diyor Şenyiğit. Elektrik aksamındaki uyarının akü şarj uyarısı olduğuna dikkat çeken usta, yağ lambası ikazı ve hararet ikazının ise mekanik uyarılar olduğunu aktarıyor.

HAREKET PLANI!

Bu tür durumlarda, aracın hemen en yakın güvenli yere çekilmesi gerektiğini vurgulayan Şenyiğit, aracın kullanılmaması ve çekici yardımıyla servise götürülmesinin önemine dikkat çekiyor. “Diğer uyarı ışıkları için ise stabil ve yavaş bir şekilde en yakın servislere uğrayabilirsiniz,” ifadesiyle sürücüleri bilinçlendiriyor.

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