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Diyarbakır’da Otobüs Yangın Çıkardı

HALK OTOBÜSÜNDE MOTOR ARIZASI

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait olan bir halk otobüsü, Diyarbakır-Elazığ kara yolunda bulunan Devegeçidi Köprüsü’nde arıza yapıyor. Otobüsün motor kısmında alevler yükseliyor.

YOLCULAR HEMEN TAHLİYE EDİLDİ

Motor kısmında meydana gelen küçük çaplı yangın nedeniyle yolcular hızla araçtan tahliye ediliyor. Otobüsten inen yolculardan birinin, yangını üfleyerek söndürmeye çalıştığı anlar başka bir vatandaşın telefon kamerasına yansıyor. Çıkan yangın, zamanında müdahale ile söndürüldü.

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