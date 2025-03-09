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Diyarbakır’da Otomobil Kazası: 6 Yaralı

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Trafik Kazasıyla İlgili Gelişmeler

Diyarbakır’da gerçekleşen bir trafik kazası, büyük bir tehlikenin önüne geçti. Kayapınar ilçesindeki Fırat Mahallesi’nde seyir halindeki otomobil, sürücüsü Emine T’nin Dorşin Caddesi’nden Abdülkadir Aksu Caddesi’ne dönerken virajda kontrolünü kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

Otomobilin Kontrolden Çıkması

Kontrolden çıkan otomobil, otoyolda takla attı. Olayın hemen ardından, durumla ilgili yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.

Yaralılar ve Müdahale Süreci

Kazada yaralananlar arasında 3’ü çocuk toplamda 6 kişi bulunuyor. Sağlık ekipleri, yaralılara anında müdahale yaptıktan sonra hastaneye sevk ettiler.

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