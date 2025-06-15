Diyarbakır’da Otomobil Kazası Oldu

OLAYIN DETAYLARI

Diyarbakır’da meydana gelen bir trafik kazasında kontrolünü kaybeden bir otomobilin takla atması sonucu 15 yaşındaki Yusuf Akgül hayatını kaybetti. Kazada, araçta bulunan yaşları 17’den küçük 4 kişi de yaralanma yaşadı. Kaza anı güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Olay, akşam saatlerinde Tepe Mahallesi’ndeki Tepe-İsapınar yolu Ofis mevkiinde gerçekleşti.

KAZA ANI VE YARALILAR

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 21 SB 737 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Araçta bulunan toplam 5 kişi, kazanın etkisiyle araçtan fırlayarak yola savruldu. Olayın ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde, sağlık görevlileri Yusuf Akgül’ün yaşamını yitirdiğini, diğer yaralıların ise 15 yaşındaki M.Ç., 16 yaşındaki M.C., 14 yaşındaki Y.Y. ve yine 14 yaşındaki M.Ş.A. olduğunu belirledi.

HASTANE SEVKİ VE SORUŞTURMA

Yaralılar, ilk müdahale sonrası ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi’ne ve Diyarbakır’daki diğer hastanelere götürüldü. Öte yandan Yusuf Akgül’ün cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.